Punasel merel süttinud mootorjahi pardal jäi kadunuks kolm britti

Al-Baḩr al-Aḩmari ehk Punase mere kubernerkond teatas avalduses, et 15 inglis reisijat, 10 meeskonnaliiget ja kaks giidi on päästetud ning kolme kadunud briti otsingud käivad.

Punane meri on turistide seas äärmiselt populaarne sihtkoht. Egiptus, kus elab umbes 105 miljonit inimest, on aga tõsises majanduskriisis. Turismisektoris töötab kaks miljonit inimest ning see annab sisemajanduse kogutoodangusse (SKT) umbes 10 protsenti.