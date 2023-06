Kindlasti on hetkel väga põhjendatud kõrgendatud huvi, kuidas kulgeb Ukraina vastupealetung. Arenguid on ka eelneva päeva jooksul ja tundub, et Ukraina üksustel on jätkuvalt edu Vuhledarist läänes Velika Novosilka asulast lõuna suunal piki Mokrõ Jali jõge. Seal on vabastatud veel üks asula, kirjutab Igor Taro oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus.