Leetu põgenenud Vene sõjaväelane: võimude juttu ei usu sõjaväes keegi

26-aastane Vene õhujõudude leitnant Dmitri Mišov põgenes seljakott seljas Venemaalt ja andis end üles Leedu võimudele, et saada riigis poliitilist asüüli. Tegu on ühega vähestest teadaolevatest Vene sõjaväe ohvitseridest, kes on lahkunud Venemaalt, et vältida Ukrainasse sõtta saatmist.