NATO alustab oma ajaloo suurimaid lennuväeõppusi

Saksa õhujõudude kindralleitnant Ingo Gerhartz ütles eelmisel nädalal, et õppused Air Defender said alguse 2018. aastal vastuseks Krimmi annekteerimisele Venemaa poolt, kuid «need ei ole suunatud kellegi vastu».

Gerhartz lisas, et NATO kaitseb «iga ruutsentimeetrit oma territooriumist», kuid õppustel «ei lennata näiteks Kaliningradi oblasti suunas».

Hinnangud sellele, mil määral häirivad õppused tsiviillennuliiklust, on olnud erinevad. Saksa lennujuhtide ühenduse GdF juhi Matthias Maasi sõnul on õppustel tsiviillennunduse tegevusele «mõistagi ulatuslik mõju». Gerhartzi väitel see nii ei ole.