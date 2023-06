Tai valimiskomisjon uurib peaministriks pürgivat opositsioonijuhti

Pita on soostunud moodustama kaheksast parteist koosneva laiapõhjalise valitsuskoalitsiooni, mil on parlamendi alamkojas suur enamus mandaatidest.

Ent peaministri ametikoha tagamiseks tuleb Pital koguda parlamendi mõlema koja toetus. Keerukaks teeb ülesande see, et senati 250-liikmelise koosseisu valis viimane sõjaväeline hunta.

Rida senaatoreid on juba öelnud, et ei kavatse tema kui peaministri poolt hääletada, ehkki Pita ja tema erakond ütlevad, et ei muretse toetuse saamise pärast.

Õhus on kartus, et kui Pital takistatakse peaministriks saamast, olgu siis senati vastuseisu, kohtuotsuse või mõne administratiivse määruse abil, siis võib see paisata kuningriigi sügavasse kriisi ning see võib tuua tänavatele arvukalt meeleavaldajaid.