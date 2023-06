«Me läheme natukeseks koju, sest me olema Kahhovkast, kus tamm õhku lasti. Meil on palju sugulasi, peame nad bussiga siia tooma ja nad sealt evakueerima,» lausus ukrainlane Viktor Läti televisioonile.

Üks naine tahab minna tagasi Mariupolisse. Linnast põgenes ta läbi rinde liikudes, kuid nüüd on tal vaja sinna naasta, et oma dokumente vormistada. Läti televisooniga rääkinud paar aga suundub Venemaale, et sealt oma lapsed ära tuua.