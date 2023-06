ÜRO aatomienergiaagentuuri juht külastab Zaporižžja tuumajaama

«Ma tahan anda oma hinnangu. Ma tahan minna sinna, arutada juhtkonnaga, milliseid meetmeid nad võtavad, ja koostada siis, nagu ma olen öelnud, konkreetsema hinnangu selle kohta, milline on oht.»

Grossi ütles ajakirjanikele, et ta plaanib külastada Venemaad «lähematel päevadel või nädalatel».

IAEA on hoiatanud, et Kahhovka tammi purunemine muudab niigi keerulise tuumaohutuse olukorra Zaporižžja tuumajaamas veelgi keerulisemaks.

«See on samm vales suunas, veel üks samm nõrgendamaks turvavõrgustikku, mis on igas tuumaelektrijaamas,» ütles Grossi Kiievis.

Vene vägede kontrolli all oleva tuumajaama kuuest reaktorist viis olid juba varem nn külma väljalülitatuse seisundis, mis tähendab, et kõik kontrollvardad on sisestatud reaktori südamikku peatamaks tuumalõhustumisreaktsioon ning soojuse ja rõhu teke.