«Sõjalise erioperatsiooni käigus on selgunud, et meil on paljudest asjadest puudus - täppisjuhitavast laskemoonast, sidevahenditest, lennukitest, droonidest ja nii edasi,» ütles Putin Politico andmetel eile Kremlis toimunud kohtumisel Vene sõjablogijatega.