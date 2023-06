Austraalia senaator süüdistas parlamendis kolleegi seksuaalses ründes

Sõltumatu poliitik Thorpe, kes on Victoria osariigi ajaloo esimene põliselanikust senaator, ütles senati ees pisarsilmil tehtud pöördumises, et tema suhtes on kasutatud «seksuaalse alatooniga kommentaare», teda on «surutud trepil nurka», teda on «ebasündsalt puudutatud» ehk käperdatud ning talle on «mõjuvõimsad mehed» teinud «siivutuid ettepanekuid».