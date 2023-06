IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukrainlaste seni tillukesed edusammud lõunarindel laovad alust suurematele arengutele

Luhanski operatiivsuunal eilse päevaga olulisi muutusi ei toimunud. Sündmustest on märkimisväärsed mõned lokaalsed kokkupõrked Kreminna metsas, samuti rünnakuks formeerunud Vene kolonni hävitamine. Taas proovisid Vene okupandid rünnakut Vesele küla piirkonnas, kuid tulemust ei saavutanud.

Bahmuti ümbruses oli väike edenemine linnast edelas Klištšijivka küla juures. Ilmselt üritavad ukrainlased seal hõivata strateegilisi künkaid ja võimalik, et selles osas on toimunud mõningane edasiminek. Muus osas pole muudatusi fikseeritud, kuid teine pingutuse suund on jätkuvalt Berhivka-Krasna Hora telg, mis võimaldaks kolme-nelja kilomeetri läbimisel järel luua tugeva eelduse kogu põhjatiiva vabastamiseks.