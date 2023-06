Patrioti operaator Vjatšeslav (30) rääkis väljaandele sõjaväelaste meeleolust, kui nad said Kinžali allatulistamise kohta kinnituse. Ööl, mil Ukraina relvajõud mõistsid, et nad on ajalukku läinud, kostis tema sõnul õhutõrjepositsioonidelt aplaus: sõdurid ropendasid rõõmust.