AASIA VAADE ⟩ Taiwani tsiviilelanikud valmistuvad Hiina invasiooniks

Liu Che-hao korteris kitsas ja pimedas hoones New Taipeis on elutoa nurgas kuhjas kastid, sest vana diivani ja raamaturiiuli vahele on trenni tegemiseks paigutatud suur jõumasin. «Me peame olema tugevad. Hiina kasutab ära, kui me oleme nõrgad. Kui tuleb sõda, on raske ellu jääda,» ütleb 40-aastane iseseisvusmeelne taiwanlane.