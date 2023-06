ÜRO viis piirkondlikku rühma korraldavad COP tippkohtumist igal aastal kordamööda ja 2024. aastal peaks konverents toimuma Ida-Euroopas, kuid Venemaa sissetung Ukrainasse ja jätkuv konflikt Armeenia ja Aserbaidžaani vahel on tekitanud ummikseisu.

Eelmise aasta ÜRO kliimakonverentsi ajal andis Bulgaaria president Rumen Radev mõista, et Bulgaaria oleks valmis üritust korraldama. Euroopa Liit toetab toimumispaigana Bulgaariat, kuid keset Ukraina sõda on Moskva lubanud vetostada, mis tahes Euroopa Liidu riigi kandidatuuri. Piirkondlik rühm, kus on 23 riiki, peab otsuse tegema ühehäälselt, ehk konsensuse alusel.