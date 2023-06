NATO kaalub Stoltenbergi ametiaja pikendamist

Järgmisel kuul Leedu pealinnas Vilniuses toimuva tippkohtumise eel arutavad NATO 31 riiki nüüd Stoltenbergile mantlipärija leidmist.

Alates 2014. aastast alliansi eesotsas olnud Norra endise peaministri ametiaega pikendati pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris aasta võrra kuni oktoobrini.

Soosikuks tema võimaliku ametijärglasena on tõusnud Taani peaminister Mette Frederiksen. Kõne all on ka Briti kaitseminister Ben Wallace.

Kuid NATO liikmesriikide seas ei ole siiani üksmeelt ning diplomaadid räägivad üha enam võimalusest, et Stoltenbergil palutakse jääda.

64-aastane Stoltenberg kordas, et tal pole «mingit kavatsust taotleda ajapikendust», kuid lisas, et see on NATO liikmesriikide otsustada.

«Mis puudutab minu järglast, siis selle peavad otsustama 31 liitlast,» ütles Stoltenberg NATO kaitseministrite kohtumisel Brüsselis.

«Ma vastutan kõigi otsuste eest, mida see allianss peab vastu võtma, välja arvatud üks ja see puudutab minu tulevikku – see on 31 liitlase otsustada.»

Mitmete NATO riikide diplomaatide sõnul näib üha tõenäolisem, et Stoltenberg veendakse juhina jätkama.

Stoltenbergi ametiaega võidakse pikendada kuni järgmisel aastal Washingtonis toimuva tippkohtumiseni, millega allianss tähistab oma 75. aastapäeva.