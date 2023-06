Euroopal napib Politico hinnangul tõsiselt relvi

«2022. aastal kasvasid Euroopa kulutused 13 protsenti 345 miljardile dollarile, mis on peaaegu kolmandiku võrra rohkem, kui kümme aastat tagasi. Suurem osa kulutustest oli reaktsioon Venemaa täiemahulisele sissetungile Ukrainasse. Nüüd on küsimus selles, kuidas seda raha kulutatakse,» seisis artiklis.

Väljaande autorid märgivad, et Euroopa riigid kulutavad praegu umbes poole oma kaitseostudest USA varustusele ning Washington püüab tagada, et see sõltuvus püsiks.