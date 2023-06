Texase linnas põhjustas tornaado ulatuslikke purustusi

Tugevasti kahjustada said muu hulgas mitmed haagismajad. ABC News teatas ühest hukkunust ja mitmekümnest vigastatust. Videokaadritelt võib näha hävinenud või kahjustatud hooneid, väljajuuritud puid ja ümberpaiskunud sõidukeid.

«Neid tabas täna õhtul tornaado ning nad vajavad palju abi ja tuge,» ütles osariigi rahvaesindaja Four Price pärast linnapea ja Texase hädaolukordade lahendamise personaliga rääkimist.

«Paljud struktuurid on kahjustatud. Riik annab täiendavat meditsiinilist abi ja suunab ressursse. See on tõsine olukord,» lisas poliitik.