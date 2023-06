Jaapani parlamendisaadikud otsustasid täna muuta rohkem kui sada aastat püsinud seadust, mille kohaselt oli seksuaalse enesemääramise iga seatud vaid 13 eluaastale, mis oli arenenud riikide seas ebatavaliselt madal. Samuti muudeti vägistamise definitsiooni nii, et enam ei hõlma see vaid juhtumeid, mille puhul on kasutatud vägivalda.