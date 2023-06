KOSMOSESÕDALASED ⟩ Endiselt läänega koostööd tegev Vene kosmoseagentuur värbab Ukrainasse võitlejaid

Oma üksuse jaoks on Roskosmos valmistanud suurejoonelised värbamisreklaamid, kus Vene lipuga ehitud kiivrites mehed hüppavad ansambli Daft Punk muusika saatel Kalašnikovi automaatide ja raketiheitjatega ringi. «Riigikorporatsioon Roskosmos kutsub sind liituma vabatahtlike pataljoniga Uran, kus sind treenitakse võiduks selles suures sõjas,» teatab kaadritagune hääl.

Kui erasõjaväe üksuse juured näivad ulatuvat Moskva võitluskunstide klubisse, kus pakuti tulevastele sõduritele sõjaväelist väljaõpet, siis viimasel ajal ehib reklaame Roskosomose enda logo. Ühel plakatil on näha ka sõduri pilti kosmoserakettide kõrval. Üksusega liituvatele kosmosevaldkonna töötajatele lubatakse seejuures erisoodustusi, kirjutas The Financial Times.