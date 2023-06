NATO püüab Ukrainat relvastades oma kaitsevõimet säilitada

Venemaa väitel on nad viimastel päevadel purustanud kuni 30 protsenti NATO antud relvadest. Selle tõestuseks on demonstreeritud kaadreid hävinud ja maha jäetud Saksa tankidest ja USA soomusmasinatest.

Pole aga kahtlust, et venelaste tohutud miiniväljad, suur hulk plahvatamata laskemoona ja äge suurtükituli on kaitseliinidest läbi tungida üritavatele Ukraina vägedele kahju teinud.

Enamik analüütikuid on arvamusel, et Kiiev ei ole tegelikku suurpealetungi veel alustanud, vaid kompab alles vaenlase positsioone.

«Ukraina rahvusvaheliste partnerite jaoks tuleb see suvi ilmselt äärmiselt ebamugav. Kaotused kuhjuvad ja edu võtab aega.»

«Tähtis on, et ei väheneks väljaõppeprogrammide tugevdamine, et ukrainlased saaksid jätkata lahingüksuste moodustamist, ega kaitsetööstuse mobiliseerimine, et Ukraina sõjavägi saaks pidevalt varustust,» ütles Watling.