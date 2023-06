AK ⟩ Läti uus vana valitsus

Teades, et koalitsioonipartnerid Uuest Ühtsusest ja Rahvuslikust Alliansist ei pooldanud Ühinenud Nimekirja presidendikandidaati Uldis Pīlensit, üritasid Ühinenud Nimekirja liikmed oma kandidaadile leida hääli opositsiooni ridadest. Kui see sai ilmsiks peaministrile, viis see mänguni kinniste kaartidega ning erakond Uus Ühtsus mängis koalitsioonipartnerid osavalt üle.

Kuluaarides oli kuulda, et Rahvuslik Allianss lootis hääletamise teisele voorule, et siis pakkuda presidendiametisse praegust kaitseministrit Ināra Mūrniecet. Hääletamise esimeses voorus selgus, et opositsiooniline Roheliste ja Talurahva Liit hääletas Rinkēviči poolt, kuid see ei muutnud Rahvusliku Aliansi käitumist, nad leidsid ennast täbaras olukorras ja üheteistkümnes Läti president – Edgars Rinkēvičs – valiti opositsiooni häältega.