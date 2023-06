Putin: esimesed tuumarelvad on jõudnud Valgevenesse

Putin kinnitas, et Venemaa on juba viinud mõne tuumalõhkepea Valgevenesse ja tuumarelvi võidakse kasutada ainult juhul, kui Venemaa riigi eksistents on ohus. «Esimesed tuumalõhkepead toimetati Valgevene territooriumile. See on esimene osa. Ent suve lõpuks, aasta lõpuks viime me protsessi lõpule,» ütles Putin. Ta lisas, et neil on selliseid relvi rohkem kui lääneriikidel. Praegu aga nende kasutamiseks tema sõnul Venemaal vajadust pole. Ta keeldus sellel teemal pikemalt rääkimast, küsides istungi juhatajalt: «Kas te tahate, et ma kogu maailma hirmutaksin? Ei, ma ei taha seda teha.»