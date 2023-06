See oli teema, mis pani üritusel osalenud Eesti kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri Tuuli Dunetoni naeratama. «Tänasest päevast on üks väga hea otsus: kaitseministrid kiitsid põhimõtteliselt heaks õhutõrjevahendite NATO-ülese roteerumise, eeskätt just idariikide territooriumidele,» sõnas ta Postimehele.