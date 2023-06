Zelenskõi välistas Aafrika liidritega kohtudes kõnelused Putiniga

«Ütlesin meie kohtumisel mitu korda selgelt, et lubada kõnelusi Venemaaga praegu, kui okupant on meie maal, tähendab sõja külmutamist, valu ja kannatuste külmutamist,» ütles Zelenskõi ajakirjanikele pärast kohtumist mitme liidri, sealhulgas Lõuna-Aafrika Vabariigi presidendi Cyril Ramaphosaga.

Zelenskõi ütles, et Venemaa raketilöök Kiievile Aafrika delegatsiooni külaskäigu ajal tähendas, et Putin kas ei kontrolli Venemaa armeed või on «irratsionaalne», lisades, et ta soovib «Ukraina riiki täielikult hävitada».