Lõuna-Aafrika Vabariigi president Ramaphosa Putinile: sõda Ukrainas peab lõppema

«Sellel sõjal peab olema lõpp… See tuleb lahendada läbirääkimiste ja diplomaatia teel,» ütles Ramaphosa ja lisas, et sõjal on «negatiivne mõju Aafrika mandrile ja paljudele teistele riikidele üle maailma».

Ramaphosa juhitud rahumissioon loodab teha kuuldavaks Aafrika hääle, sest see manner on saanud enim kannatada teravilja hinnatõusu ja üldisema Ukraina sõja mõju tõttu maailmakaubandusele.

Zelenskõi lükkas igasugused läbirääkimised Moskvaga tagasi, öeldes, et on Aafrika liidritele selgitanud, et «mis tahes kõneluste lubamine Venemaaga praegu, kui okupant on meie maal, tähendab sõja külmutamist, valu ja kannatuste külmutamist».