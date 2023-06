Šveitslased hääletavad kliimaseaduse ja ettevõtete maksustamise üle

Kogu Šveitsis kasutatav maagaas ja nafta on imporditud ning üldiselt moodustab umbes kolmandiku riigi energiaressurssidest importenergia.

Küsitluste järgi toetab ettepanekut üle 60 protsendi šveitslastest. Sellele on häälekalt vastu seisnud vaid populistlik parempartei SVP.

Kliimamuutused on Šveitsis pälvinud palju tähelepanu muu hulgas Šveitsi Alpide liustike sulamiskiiruse tõttu. Aastatel 2001–2022 on kadunud kolmandik jääst.

Valitsuse ettepanek on vastus kliimaaktivistide veel rangemale ettepanekule, mille kohaselt keelataks Šveitsis 2050. aastaks kogu nafta ja maagaasi kasutamine sootuks.

Valitsuse eesmärk on, et muudatus võimaldaks Šveitsil ühineda Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvahelise lepinguga, mille eesmärk on kehtestada rahvusvahelistele ettevõtetele minimaalseks tulumaksuks 15 protsenti.