Siarhej Zikratski on üks neist advokaatidest, kes on olnud sunnitud vahistamisähvardusel Valgevenest lahkuma. Alates 2020. aastast on enam kui 500-lt tema kolleegilt advokaadilitsentsid ära võetud ja nad on ameti maha pannud. Paljud neist on kolinud välismaale, aga mõned on sattunud ka vanglasse.