Iisraelis jätkuvad protestid kohtureformi vastu

Oponendid peavad neid samme ohuks Iisraeli demokraatiale ning USA president Joe Biden on üks paljudest Iisraeli liitlastest, kes on muret väljendanud.

Reformi peamine vedur justiitsminister Yariv Levin ütles reedel, et on «rohkem kui kunagi varem otsustanud jätkata ja teha kõik, et läbi viia reform, mis on vajalik õigussüsteemi parandamiseks».