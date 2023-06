Mali hunta viib läbi põhiseadusreferendumi

Mali sõjaväelise hunta juht kolonel Assimi Goïta saabub sel 16. juunil tehtud fotol viimasele kampaaniaüritusele, mille eesmärk on veenda valijaid toetama riigi naasmist põhiseadusliku valitsemise juurde.

Malis on pühapäeval avatud valimisjaoskonnad, langetamaks otsust valitseva hunta põhiseaduse üle, mis on õhutanud spekulatsioone, et riigis võimu haaranud juht tahab minna valimistele.