Kolmandik küsitluses osalenud Saksa noormeestest vastas, et suudab aeg-ajalt naiste vastu suunatud vägivalda mõista ja ligi 35 protsenti vastanutest nõustus kinnitama, et on pidanud naisi n-ö survestama selleks, et nende vastu näidataks üles piisavalt austust.