Kremli jutupunkte levitava AfD toetus on Saksamaal rekordtasemel

Juuni alguses avaldatud Infratest dimapi küsitluse järgi on Saksamaal partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetus 18 protsenti. Selle tulemusega ollakse maas vaid Saksamaa Kristlik-Demokraatlikust Liidust (CDU), mida toetab 29 protsenti, samal tasemel ollakse Olaf Scholzi Sotsiaaldemokraatidega (SPD), keda toetab samuti 18 protsenti sakslastest. AfD on eriti tugev Ida-Saksamaal, kus nende toetus on suure vahega esikohal.

Viimasel kuul on rahulolu Saksa valitsusega oluliselt langenud. Praegu on vaid iga viies väga rahul või rahul niinimetatud valgusfoorikoalitsiooni tööga (8 protsendipunkti vähem kui kuu tagasi). Vähem rahul või üldse mitte rahul on 79 protsenti (+10 protsendipunkti). Olaf Scholzi (SPD) juhitud valitsusele on see ARD-DeutschlandTrendi järgi kõige nõrgem tulemus.