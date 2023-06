Blinken kohtub Hiina presidendi Xi Jinpingiga

Hiina kutsus Blinkeni visiidi ajal Ühendriike valima "koostöö ja konflikti vahel". USA ametiisikud on avaldanud lootust, et välisministri visiit toob maailma kahe suurima majanduse suhetesse kui mitte läbimurdeid, siis rohkem stabiilsust.

Blinken on pidanud kahe päeva jooksul Hiina juhtidega enam kui kümme tundi kõnelusi. Hiina välispoliitika juht Wang Yi ütles Hiina riigitelevisiooni CCTV teatel Blinkenile, et viimase visiit toimub ajal, mil Pekingi ja Washingtoni suhted on "kriitilisel teelahkmel".

"Valida tuleb dialoogi ja vastasseisu, koostöö või konflikti vahel," ütles Wang. "Me peame peatama Hiina-USA suhetes allakäiguspiraali, pingutama naasmise nimel stabiilsele teele ning tegema koostööd, et leida läbisaamiseks õige viis."

USA ametiisikud on väljendanud kahtlust, et Hiina üritab lähiaastatel jõuga Taiwani hõivata ning väidavad, et Washingtoni relvamüük saarele on mõeldud vaid status quo säilitamiseks.