Venemaa võib olla Ukrainast küüditanud kuni 300 000 last

«Meie arvutuste järgi võib rääkida 200 000 – 300 000 lapsest, keda nad said ära kasutada. Miks me ei saa täpset arvu välja tuua? Esiteks, alad on hõivatud. Lastega juhtunu kohta täpset teavet ei ole. Täpsemat teavet saame alles pärast asula vabastamist – kas seal on selle või teise lapsega perekond. Kui ei, siis hakkame otsima,» ütles ta.

Tema sõnul «vaatamata sellele, et jutt on 200 000 – 300 000 küüditatud ja sunniviisiliselt äraviidud lapsest, on meil praegu täpne teave vaid 19 499 sellise lapse kohta.»

Herassõmtšuk märkis, et see teave asub riigi teabebüroos, mis võtab vanematelt, sugulastelt, tunnistajatelt, kohalikelt võimudelt vastu avaldusi lapse küüditamise ja sunniviisilise ümberasustamise tõsiasja kohta.

«Neist 19 499 lapsest igaühe kohta olemas isikuandmed, saame aru, kes need lapsed on ja kust nad rööviti. See aga ei tähenda, et teame, kus see laps on,» ütles ta.

Voliniku sõnul on Venemaa tagastanud tänase seisuga Ukrainale 373 last. Laste tagasisaatmiseks ei ole aga ühtset mehhanismi.

«Meil ei ole Venemaaga kõnelusi tagasisaatmise üle. Nad ei tunnista, et need lapsed on kinni peetud, kinnipeetavad, küüditatud, sunniviisiliselt ümberasustatud. Nad nimetavad seda «evakueerimiseks,»» ütles ta.

Pealegi, rõhutas ta, et «läbirääkimised tähendaksid, et Ukraina vahetab kedagi kellegi vastu või lepib milleski kokku.»