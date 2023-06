ÜLEVAADE ⟩ Venemaa tõkestab abi Kahhovka tammikatastroofi ohvritele

ÜRO Ukraina humanitaarabi koordinaator Denise Brown ütles, et Venemaa pole nende soovidele vastu tulnud. «Vene Föderatsiooni valitsus on seni keeldunud meie palvest pääseda piirkondadesse, mis on nende ajutise sõjalise kontrolli all,» teatas Brown pühapäevases avalduses.