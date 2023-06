Blinkeni sõnul tuli ta Hiinasse selleks, et tugevdada kahe riigi suhteid ning teha selgeks võimalikud koostöökohad ja ka valdkonnad, kus riigid teineteisega ei nõustu, vahendab BBC.

«Me nõustusime mõlemad, et peame omavahelisi suhteid stabiliseerima,» teatas ta pärast kohtumise lõppu pressikonverentsil. «Otsene kaasatus ja pidev suhtlemine kõrgematel tasanditel on parim viis erimeelsuste vastutustundlikuks juhtimiseks ja selle tagamiseks, et konkurents ei muutuks konfliktiks,» leidis Blinken.