INTERVJUU ⟩ India ekspert: Euroopa peab globaalses lõunas Putini väidete kummutamiseks rohkem pingutama

USA ütleb samuti, et mõistab Indiat. Ameerika saab aru, et India kõhkleb Venemaa suhtes probleemide pärast Hiinaga. USA valitsus mõistab seda. Aga mulle tundub, et me ei ole suutnud väga selgelt edastada eurooplastele sõnumit, et nagu teie olete silmitsi Venemaa probleemiga, oleme meie silmitsi Hiina probleemiga.

Praegu on Venemaa Hiinast rohkem sõltuv, nii et India ei saa enam julgeolekus Venemaale loota. Aga üleminek võtab aega ja India valitsus püüab seda hallata. Üleminek on alanud, kuid me palume oma Euroopa sõpradel olla kannatlikud, selmet lihtsalt küsida, kus te täna seisate. Sest indialased pööravad ringi ja küsivad: kus seisab Euroopa Hiina asjus? Kas Euroopa on valmis Hiinat kritiseerima? Euroopa aga ütleb, et meil on Hiinas äri, mistap peame jätkama äri ajamist. Meil kõigil on oma spetsiifilised probleemid, mida peame meeles pidama.