Kinnine kohtuprotsess ⟩ Navalnõid ähvardab vangistuse pikenemine kümnendite võrra

Navalnõi on öelnud, et uued süüdistused äärmusluses võivad pikendada tema vangistust 30 aasta võrra. Opositsioonijuhi sõnul ütles üks uurija talle, et teda võib oodata ka terrorismisüüdistus ja tribunal ning võimalik, et eluaegne vanglakaristus.