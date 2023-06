ÜRO võttis vastu ajaloolise avamerd kaitsva leppe

Lukku löödud tekstist käisid veel üle ÜRO juristid ja tõlgid, veendumaks, et see on samaväärselt mõistetav maailmaorganisatsiooni kuues ametlikus keeles.

«Tervise juures ookeanid, rannikuvetest kaugete avamere ja sügavate merepõhja piirkondadeni on seotud inimese tervis, heaolu ja ellujäämisega,» ütles rühm teadlasi teadusväljaandes The Lancet.

Teadlased on jõudnud üha parema mõistmiseni maailmamere tähtsusest, kuna ookeanid toodavad enim hapnikku, mida me hingame, pidurdavad CO2 neelamise kaudu kliimamuutust ning pakuvad rikkalikku bioloogiliselt mitmekesist elukeskkonda, mis sageli eksisteerib vaid mikroskoopilisel tasandil.

Tulemus on paraku selline, et pikka aega on eiratud olulisi teemasid paljudes keskkonnaalastes võitlustes, kuna fookus on suunatud rannikualadele ja mõnedele üksikutele sümboolsetele liikidele.