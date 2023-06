Läänekaldal Jeninis käisid üle aastate ägedaimad lahingud

Vabakutseline ajakirjanik Hazem Nasser, kes oli selgelt märgistatud kui ajakirjanik, sai kõhtu haavata ning tema seisund on raske, ütlesid ta kolleegid.

The Associated Pressi ajakirjanik ütles sündmuskohalt, et nägi, kuidas sõdurid otse Nasseri suunas tulistasid.