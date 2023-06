Majanduskriisis vaevlev Sierra Leone asub uue süsteemiga üldvalimisi pidama

Tänaseks 72-aastane Kamara on endine rahandus- ja välisminister, kes kaotas Biole 2018. aasta valimiste teises voorus. Usutluses AFP-le ütles ta, et taastab usalduse riigi majandusasutuste vastu ja toob riiki välisinvesteeringud.

Hetkel on ta kohtu all seoses riigiraha riisumise süüdistustega ajal, mil ta oli välisminister. Tema toetajad ütlevad, et tegu on poliitiliselt motiveeritud kohtuasjaga.