Ukraina põllumehed koristavad miine iseleiutatud masinatega

Vene väed on Harkivi oblastis Balaklija linna lähedalt ammu välja löödud, kuid nende tekitatud oht püsib – Husarivka farmi hooned on osaliselt hävitatud ja maa on kaetud miinidega. Kuni lõhkekehi ära ei koristata, ei ole võimalik saaki külvata ning 230 lehma, kes Vene okupatsioonist eluga välja tulid, ei ole võimalik saata karjamaale.