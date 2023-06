Kiiev meelitab Euroopa droonitootjaid Ukrainasse

Bojev ütles uudisteagentuurile Reuters, et Kiiev peab Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa ja Ida-Euroopa ettevõtetega läbirääkimisi nende relvade tootmiseks Ukrainas.

Alates Venemaa sissetungist on Kiievil olnud raskusi enese relvadega varustamisel – laskemoonast raketiheitjate ja rakettideni.

«Peame nendega väga üksikasjalikke läbirääkimisi. Ja oleme kindlad, et sõlmime lähikuudel lepingud,» ütles Bojev Reutersile Pariisi lennundusnäitusel.

Agentuur märgib, et julgustades välismaiseid kaitseettevõtteid Ukrainas relvi tootma, saab Kiiev tõhusamalt rahuldada omaenda relvavajadusi ning arendada oma kaitsetööstust, luues ukrainlastele töökohti.

«Agressiooni tõkestamiseks tulevikus vajab Ukraina tugevat kaitsetööstust, tugevaid Ukraina relvajõude. Seetõttu usume, et Ukrainasse tulevad rahvusvahelised partnerid rajavad tootmise ja muudavad Ukraina osaks vaba maailma julgeolekusüsteemist,» ütles Bojev.

«Arutame eri koostöötasemeid. Mõni ettevõte ütleb, et on valmis tulema investeerima ja droone tootma,» rääkis ta.

Läbirääkimised droonide valmistamiseks võivad olla pikad, kuid Bojev ütles, et tootmine Ukrainas võib olla tõhus viis riigis olemasolevate droonialaste teadmiste ärakasutamiseks ja töökohtade loomiseks.

Euroopa kaitsetööstuse kõrge allikas ütles Reutersile, et Euroopa droonide testimist käsitlevad reeglid ja standardid võivad raskendada ettevõtetel Ukrainas droonide tootmiseks ja testimiseks loa saamist, kuid Bojev lootis, et Ukraina suudab välismaiseid tootjaid ligi meelitada ja kinnitas, et valitsus võib pakkuda märkimisväärset toetust.