Maine ohus ⟩ Politsei puistas Pariisi olümpia korraldajate peakorterit

«Laiema avalikkuse silmis on need haarangud katastroofilised. [Korraldajad] on kaotanud usaldusväärsuse, aga nende kohustus on näidata head eeskuju,» ütles ta.

«Võib selguda, et nad pole midagi valesti teinud. Loodan, et see on nii olümpiamängude prestiiži säilitamiseks, kuid see on neile pinnuks silmas kuni olümpiani,» lisas Roizen.