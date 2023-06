Island teeb vaalapüügile lõpu

«Ma võtsin vastuse otsuse vaalapüük (31. augustini) peatada,» ütles toiduminister Svandís Svavarsdóttir avalduses, kui valitsuse tellitud raportis järeldati, et vaalapüük ei ole kooskõlas loomade heaolu käsitleva seadusega.

Islandi viimane tegutsev vaalapüügifirma Hvalur teatas varem, et tänavune püük jääb viimaseks, kuna see valdkond on muutunud aina vähem kasumlikuks.