Sunak: ÜK toetab Ukraina majandust kolme miljardi dollariga

Üldse on Ühendkuningriik alates sissetungi algusest Ukrainale abi andnud 347 miljoni naela ulatuses.Londonisse saabub kolmapäeval enam kui 1000 kõrget ametnikku 61 riigist, lisaks ärijuhid ja globaalsed investorid.

Ühendkuningriigi ja Ukraina ühiselt korraldatud kahepäevane konverents otsib erasektori investoritelt rohkem abi, et tugevdada sõjast räsitud riigi rahandust ja aidata sel jalule tõusta.

Downing Street ütles, et Ukraina sisemajanduse kogutoodang on alates invasiooni algusest mullu veebruaris saanud 29-protsendise löögi, kusjuures Venemaa on võtnud sihikule nii riigi majanduse kui ka linnad.