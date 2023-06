Diplomaatiline ämber ⟩ Biden kutsus Xi Jinpingi kampaaniaüritusel diktaatoriks

Rääkides kampaania rahakogumisüritusel Põhja-Californias, ütles Biden, et Xi oli vihastanud veebruarikuise juhtumi pärast, kui USA sõjalennukid tulistasid alla Hiina õhupalli, mida Washingtoni väitel kasutati luuramiseks.

Bideni sõnul ei teadnud Xi, et õhupall seal on. «Ma räägin tõsiselt,» ütles Biden. «See on diktaatorite jaoks väga piinlik, kui nad ei tea, mis toimub.»