Diplomaatiline ämber ⟩ Biden nimetas Xi Jinpingi kampaaniaüritusel diktaatoriks

Bideni sõnul ei teadnud Xi, et õhupall seal on. «Ma räägin tõsiselt,» ütles Biden. «See on diktaatoritele väga piinlik, kui nad ei tea, mis toimub. See ei pidanud minema sinna, kus oli... ja ta ei teadnud sellest,» ütles Biden Xi kohta. «Kui see alla tulistati, oli tal väga piinlik ja ta eitas isegi selle olemasolu seal.»