Võidujooks ajaga ⟩ Allveelaeva Titan otsingud jõudsid kriitilisse faasi

Rannikuvalve ametnikud ütlesid jätkuvalt, et nad on lootusrikkad ja otsingutesse on kaasatud tipptehnoloogia ja terve rida asjatundjaid, kelle sonarid on tabanud tundmatust allikast tulevaid veealuseid hääli. Ometi on aluse asukohta üha raskem positsioneerida ja allveelaeval olevaid inimesi elusana välja tuua üha suurem väljakutse.