Võidujooks ajaga ⟩ Titanicu allveelaeva otsingud jõudsid kriitilisse faasi

Kuigi rannikuvalve ametnikud ütlesid jätkuvalt, et nad on lootusrikkad ning otsingutesse on kaasatud tipptehnoloogia ja terve rida asjatundjaid, kelle sonarid on tabanud tundmatust allikast tulevaid veealuseid hääli, siis ometigi on aluse ja seal olevate inimeste positsioneerimine ja välja toomine elusana üha suurem väljakutse ning armutu võidujooks ajaga.