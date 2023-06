Scholz kutsub NATOt keskenduma Ukraina võitlusvõime tugevdamisele

«Peame olukorda kainelt hindama. Ukraina valitsus on ise öelnud, et NATO liikmesus ei ole küsimus ajal, mil Venemaa teostab oma sõda Ukraina vastu,» ütles Scholz esinemisel Saksamaa parlamendis. «Seepärast teen ettepaneku, et me keskenduksime Vilniuses sellele, mis on praegu täielik prioriteet – see on Ukraina võitlusvõime tugevdamine.»