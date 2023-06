Leedus peaaegu kaks aastakümmet tegutsenud Valgevene kontsern Yukon Advanced Optics Worldwide mõistis eelmisel aastal hukka Venemaa agressiooni Ukrainas ja teatas, et sulgeb oma Venemaal Smolenskis asuva tehase. Siiski on teada mitmeid juhtumeid, kus ettevõtte toodetud sihikud on sattunud Vene sõdurite kätte.